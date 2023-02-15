Войска РФ ведут наступление на пяти направлениях, но получают мощный отпор: уничтожен пункт управления врага и шесть составов БК – Генштаб

Российские оккупационные войска, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий по пяти основным направлениям: Купянскому, Лиманскому, Бахмутскому, Авдеевскому и Шахтерскому. В то же время за минувшие сутки Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах более 20 населенных пунктов.

Видео дня

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 15 февраля. Отмечается, что речь идет, в частности, о Гряниковке Харьковской области; Невском, Кременной, Белогоровке Луганской области; Федоровке, Бахмуте, Ивановском, Водяном, Первомайском, Марьинке, Победе, Новомихайловке, Угледаре и Пречистовке Донецкой области.

Согласно информации Генштаба, враг понес значительные потери. В частности, авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника, 6 складов боеприпасов и 2 станции радиоэлектронной борьбы врага.

При всем этом традиционно русская армия пытается скрыть свои масштабные потери. В частности, в районе населенного пункта Красная Зорька Симферопольского района во временно оккупированном Крыму для утаивания числа погибших противник сжигает тела своих погибших. У местного крематория наблюдается постоянная очередь военных автомобилей в количестве до 10 единиц. Кремация осуществляется круглосуточно. Услуги по кремации гражданским не предоставляются.

Российские обстрелы территории Украины

В течение суток противник нанес 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре в Донецкой области и 3 авиационных удара. Кроме того, зафиксировано 68 вражеских обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Херсонской и Николаевской областей.

Общая ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском – противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших войск, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения. Вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Янжуловка и Тимоновичи Черниговской области; Толстодубово, Белокопытово, Волковка, Волфино и Басовка Сумской области; а также Ветеринарное, Гранов, Барановка, Стрелечая, Красное, Терновая, Глубокое, Волчанск, Волчанские Хутора, Землянки, Рубленое, Чугуновка, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Купянск и Редкодуб на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии более 20 населенных пунктов, в том числе Крахмальное, Берестовое и Табаевку Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховку, Невское, Новоегоровка, Макеевка, Краснопоповка, Песчаное, Диброву, Спорное, Раздолевку, Серебрянское лесничество и Белогоровку Луганской области, а также Федоровку и Степное – Донецкой.

На Бахмутском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них – Белогоровка, Веселое, Парасковеевка, Васюковка, Железнянское, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Клещиевка, Курдюмовка, Железное, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали 30 населенных пунктов, в частности, Каменка, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Золотая Нива, Пречистовка Времевка в Донецкой области.

На Запорожском направлении огневого поражение потерпели районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Ольговское, Малиновка, Староукраинка, Красное, Гуляйпольское, Волшебное, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка и Степное Запорожской области.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и город Херсон, а также районы более 30 населенных пунктов, включая Золотую Балку, Гавриловку, Берислав, Веселое, Ингулец, Львов, Тягинку, Антоновку, Зимовник, Белозерку, Днепровское и Велетенское Херсонской области.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– украинские пограничники, которые защищают Донетчину, отбили очередной штурм российских оккупационных войск вблизи Бахмута. Враг пытался занять опорный пункт наших защитников на подступах к городу;

– 15 февраля российские оккупационные войска снова атаковали Херсон. В пригороде областного центра был прилет вражеского снаряда, в результате чего начался пожар – загорелся частный дом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!