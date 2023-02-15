Оккупанты ударили по Херсону, после прилета в пригороде начался пожар

В ночь на среду, 15 февраля, российские оккупационные войска снова атаковали Херсон. В пригороде областного центра был прилет вражеского снаряда.

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В результате обстрела начался пожар – загорелся частный дом. Об этом сообщали в местных пабликах, о прилете возле Херсона также написали в Telegram-канале "Николаевский Ванек" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На место возгорания прибыли спасатели.

По предварительным данным, военные страна-агрессора РФ били по деоккупированной части Херсонщины из артиллерии. В сети писали, что огонь велся из Олешек, которые временно находятся под контролем захватчиков.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Оккупационная армия России продолжает обстреливать освобожденные от оккупации населенные пункты в Херсонской области. В воскресенье, 12 февраля, войска РФ атаковали Херсонскую громадк 20 раз.

– Утром 13 февраля российские террористы в очередной раз обстреляли Херсон. В результате артиллерийского удара погиб мужчина.

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