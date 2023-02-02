Войска РФ ведут наступление в районе Бахмута и пытаются вернуть утраченные позиции на линии Сватово-Кременная: анализ боев от ISW

Российские оккупационные войска продолжают вести наступление вокруг Бахмута. Только за сутки украинские воины отбили атаки враг вблизи Спорного, Раздолевки, Благодатного, Красной Горы, Парасковиевке и Клищиевки.

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Также путинские террористы пытаются вернуть утраченные позиции на линии Сватово-Кременная. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Геолокационные боевые кадры показывают, что российские войска немного продвинулись к северо-востоку от Бахмута в районе Красной Горы и на северо-восточной и восточной окраинах Бахмута, а также к югу от Бахмута в районе Опытного и на южных окраинах Бахмута.

В свою очередь российские пропагандисты продолжали утверждать, что наемники ЧВК "Вагнер" продвигаются к северо-западу от Клищевки в сторону Ивановского и юго-западной окраины Бахмута, чтобы перерезать трассу Т-0504 Константиновка – Часов Яр – Бахмут.

Также оккупационные войска в течение 1 февраля продолжали ограниченные наземные атаки в попытке восстановить утраченные позиции на линии Сватово-Кременная. Глава Луганской ОА Сергей Гайдай заявил, что украинские и российские войска вели ожесточенные бои в районе Кременной и Сватово. При этом отмечается, что российские войска еще не сформировали ударную группу на Сватово-Кременском направлении, но продолжают накапливать в этом районе живую силу и военную технику.

В то же время российские террористы пытаются вести контрбатарейный огонь по украинским силам на неустановленных участках линии фронта в Луганской области и отражать попытки ВСУ продвинуться в Кременную.

В свою очередь украинские войска отбили атаки российских оккупантов в районе Ямполевки в 16 км к западу от Кременной.

Напомним, под Бахмутом Донецкой области продолжаются тяжелые бои с российскими оккупантами. Накануне захватчики произвели 151 обстрел позиций украинских воинов.

Ранее сообщалось, что Россия вовлекла в бои за Бахмут основные силы своей регулярной армии. Разбитые подразделения ЧВК "Вагнер" должны заменить, в частности, воздушно-десантными войсками.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска продолжают атаковать позиции украинских военнослужащих на Луганском направлении. Захватчики проводят атаки на разных участках в надежде обнаружить слабые места в украинской обороне.

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