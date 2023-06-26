Войска РФ возобновили наступательные действия на Харьковщине и Донбассе: произошло более 35 боевых столкновений – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте в Украине произошло более 35 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупационными войсками. Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, также безуспешно пытается возобновить наступательные действия на Купянском направлении.

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Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 26 июня. В то же время отмечается, что украинским подразделениям удалось освободить село Ровнополь в Донецкой области.

Ситуация на фронте и российские обстрелы

В течение суток оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по территории Украины. Силами и средствами ПВО ПС ВСУ две крылатые ракеты "Калибр" и 7 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 были уничтожены. Также противник атаковал с северного направления четырьмя беспилотными летательными аппаратами неустановленного типа (вероятно ударные), все дроны уничтожены.

Кроме того, в течение суток враг нанес 36 авиационных ударов и совершил 17 обстрелов с РСЗО.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Горск Черниговской области; Сорокино, Коренок, Стукаловка, Юнаковка, Локня Сумской области, а также Уды, Красная Заря, Одноробовка, Ветеринарное, Гоптовка, Стрелечая, Пыльная, Казачья Лопань, Мороховец, Лукянцы, Избицкое, Плетеневка, Огурцово, Волоховка, Бударки, Землянки, Чугуновка, Отрадное в Харьковской области.

На Купянском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Стельмаховки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Красное Первое, Васильцовка, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области; Спорного и Раздолевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное и Раздолевка на Донетчине.

На Бахмутском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Богдановки. Нанес авиаудары в районах Соледара и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Марково, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты совершили безуспешные наступательные действия в направлении Первомайского. Нанесли авиационные удары в районах Авдеевки и Северного. Совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Сухая Балка, Авдеевка, Орловка, Водяное, Карловка, Невельское, Александрополь, Валентиновка, Керамик, Степное и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в районе Марьинки, успеха не имел. Нанес авиационный удар возле Красногоровки. В то же время совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Георгиевка, Марьинка, Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении подразделения сил обороны освободили село Ровнополь Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Пречистовки, Благодатного, Макаровки. Совершил обстрелы населенных пунктов Ильинка, Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Сторожево, Елизаветовка, Богоявленка, Угледар, Золотая Нива, Макаровка, Новоселка, Новополь, Макаровка, Зеленое поле Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Враг нанес авиационные удары в районах Левадного и Олешек. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Темировка, Новодаровка, Левадное, Ольговское, Малиновка, Запорожье, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Орехов, Щербаки, Пятихатки, Лобково Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Дудчаны, Ольговка, Республиканец, Львов, Тягинка, Бургунка, Качкаровка, Николаевка, Змиевка, Антоновка, Приднепровское, Молодежное, Инженерное, Зеленовка, Херсон, Белозерка, Берегово, Днепровское, Белозерка, Ромашково, Чаривное Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Потери России на фронте

Авиация сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Между тем, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления и 10 артиллерийских подразделений врага на огневых позициях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что украинские военнослужащие продолжают наносить сокрушительные потери российской оккупационной армии. Также защитники страны успевают оказывать помощь раненым побратимам и эвакуировать их с поля боя;

– в Минобороны Украины подтвердили, что Силы обороны взяли под контроль Ровнополь и продолжают наступательные действия на некоторых участках фронта. С начала наступления ВСУ официально известно о деоккупации уже восьми населенных пунктов.

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