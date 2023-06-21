Войска РФ возвращаются на прежние позиции после отступления из-за подрыва ГЭС и усиливают обстрелы, – Гуменюк

После подрыва оккупантами Каховской ГЭС российские подразделения вынужденно отступили на некоторых участках на левом берегу Днепра. В настоящее время, когда вода немного спала, захватчики возвращаются на старые позиции на оккупированной части Херсонщины.

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Они также наращивают интенсивность огня, существенно снизившуюся на пике наводнения. Об этом заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в ходе брифинга в Киеве.

Оккупанты постепенно возвращаются на те же позиции в Херсонской области, которые они оставили после наводнения, вызванного подрывом Каховской ГЭС.

После наводнения, вызванного терактом россиян на Каховской ГЭС, оккупационные подразделения вынуждены были отступить на левобережье Херсона на значительное расстояние от берега. В настоящее время, когда вода несколько спала, захватчики возвращаются на прежние позиции.

"Если после подъема воды они вынуждены были отступить на определенное расстояние до 15 км на некоторых участках и снизить интенсивность огня, то постепенно они возвращаются к тем же указателям", - рассказала Гуменюк.

Возвращение на старые позиции сопровождается наращиванием интенсивности обстрелов.

"Уже за прошедшие сутки мы зафиксировали 75 обстрелов. Это возвращение к той отметке, которая была до создания ими техногенной катастрофы", – отметила начальник координационного пресс-центра.

Она также рассказала, что на Днепровском направлении у Силы обороны нет таких продвижений, как на Запорожском. Однако там идет очень интенсивная контрбатарейная борьба.

"Мы продолжаем уничтожать мощности врага, пока он передислоцируется после того, как отходит большая вода. Они создали катастрофу, которая повлияла достаточно существенно и на их позиции", – добавила Гуменюк.

Сейчас оккупанты вынуждены обновлять карты своих минных полей. Ведь во время наводнения вода взорвала часть мин, остальное же разнесла на новые географические локации.

Напомним, ранее Гуменюк объяснила, чем может грозить подрыв оккупантами "Крымского титана". Подрыв предприятия, куда оккупанты уже несколько недель свозят взрывчатку, ударит, прежде всего, по российским войскам в Крыму.

К тому же последствия теракта коснутся по меньшей мере трех других государств: Молдовы, Румынии и Турции. Поэтому им следовало бы уже сейчас обеспокоиться и добиваться более жесткой реакции мира на терроризм государства-агрессора.