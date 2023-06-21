Заденет три соседних страны: Гуменюк объяснила, чем может грозить подрыв оккупантами 'Крымского титана'

Украина пристально следит за активностью российских оккупантов в районе завода "Крымский титан" во временно оккупированном Армянске на севере полуострова. В Крыму фиксируется частичный выезд гражданского населения, которое, очевидно, встревожено вероятностью аварии на предприятии, где накоплены значительные объемы аммиака.

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Об этом рассказала начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в ходе брифинга в Укринформе. Захватчики продолжают свозить на завод взрывчатку, если они отважатся на теракт – последствия коснутся нескольких государств, помимо Украины.

Жители временно оккупированного Крыма из близлежащих к Армянску населенных пунктов начали выезжать с полуострова. По словам Гуменюк, речь не идет об организованной эвакуации: выезжают люди, объединяющиеся в группы.

"Мы не наблюдаем организованной эвакуации, но есть случаи групповых выездов людей, и они очевидны в смысле собственной безопасности и заботы о собственной безопасности. То есть по собственному усмотрению многие из местного населения, обученные опытом, в частности 2018 года, когда были химические выбросы из этого предприятия, люди пытаются максимально удалиться от этой зоны опасности", – отметила она.

Между тем, Украина пристально следит за активностью российских оккупантов в районе "Крымского титана". В настоящее время захватчики продолжают свозить туда взрывчатку. Если теракт таки будет совершен, в первую очередь он ударит именно по российским оккупантам.

"Так, ситуация нами отслеживается относительно завоза туда взрывчатки, активности сил оккупационных войск вокруг, и вполне вероятно, это будет еще одно звено в цепи техногенных шантажей, которые враг использует. Поэтому надеемся на все же международное сообщество, которое сможет убедить и повлиять на военно-политическое руководство страны и понимание, в том числе, что первыми и самыми пораженными будут именно собственные подразделения страны-оккупанта, потому что они находятся ближе всего", – сообщила Гуменюк.

Россияне уже показали, что способны на все, когда взорвали Каховскую ГЭС. Однако если этот теракт нанес удар прежде всего и преимущественно по Украине, то при взрыве на "Крымском титане" пострадают еще и другие страны.

"Если сравнить шантаж и приведение в действие техногенной катастрофы, связанной с Каховской ГЭС, то это была более локальная такая ситуация, но то, что связано с заводом "Титан", уже будет носить межгосударственный характер. Потому что, по оценкам специалистов, зона поражения может добраться и до других стран, в частности Турции, Румынии, Молдовы, и это должно беспокоить руководство и этих стран, и усилить международное давление", – заявила Гуменюк.

Напомним, о том, что оккупанты завозят взрывчатку на "Крымский титан", чтобы устроить провокацию, Гуменюк заявляла еще в начале июня текущего года. С этого времени процесс не прекращается.

Между тем, в ГУР МОУ констатировали, что захватчики рассматривают сценарий уничтожения "Крымского титана" на случай побега. До того угрозы устроить теракт на предприятии они будут использовать как элемент шантажа.

Так, разведке стало известно, что с предприятия "Крымский титан" захватчики уже вывезли ценное оборудование, и там сейчас функционирует один цех, который производит азотные удобрения. Сейчас там хранится 200 тонн аммиака.