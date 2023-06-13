'Геноцидная практика': оккупанты рассматривают сценарий уничтожения 'Крымского титана' на случай побега - ГУР

Российские оккупанты рассматривают сценарий уничтожения "Крымского титана" на случай бегства из временно оккупированного Крыма. Однако сначала они надеются использовать практику шантажа.

Видео дня

Такое заявление сделал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона.

"Прежде всего, это может быть шантаж, поскольку ряд действий, совершаемых оккупантами, носят демонстрационный характер. […] Также они рассматривают сценарий выведения из строя предприятия на случай отступления и бегства. Путин не скрывает, что деиндустриализация Украины – геноцидная практика, которая есть составляющей войны России против Украины", – сказал Юсов.

Он уточнил, что еще одним возможным сценарием развития событий вокруг "Крымского титана" может быть совершение россиянами на предприятии полномасштабного теракта, военного преступления.

"Мы понимаем, что имеем дело с военными преступниками, мир должен быть готов к этому", - подчеркнул он, добавив, что гражданские работники на подконтрольных оккупантам предприятиях фактически являются заложниками в руках террористов.

Кроме того, представитель ГУР добавил, что минирование и траншеи по всей территории Крыма свидетельствуют о том, что захватчики готовятся к разным сценариям развития событий, в частности отступления.

"Один из элементов информационно-психологической кампании против Украины – показать тактику выжженной земли. Мол, смотрите, Путин не остановится, он будет уничтожать города, как Бахмут, или подрывать, как Каховскую ГЭС. Это принуждение Украины к миру. Мол, все, что украли - наше, а теперь давайте договариваться. Ни Украина, ни мир на этот шантаж не пойдут", – заметил он.

Следует отметить, что инженерные подразделения российской оккупационной армии в течение последних нескольких дней пройдут пока продолжающие работать цеха предприятия "Крымский титан", а также закладывают взрывчатку на заводской и прилегающей территории. Враг может готовить масштабную техногенную катастрофу, поскольку на холодильном оборудовании Титана используется около 200 тонн технологического аммиака.

Как писал OBOZREVATEL:

– Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов недавно заявил, что страна-агрессор не прекратит тактику террора сама, остановить РФ можно только силой.

– В ГУР опубликовали аудиоперехват, доказывающий, что Россия готовилась к подрыву Каховской ГЭС. "Признание" сделал крымский коллаборант Александр Талипов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!