Войска РФ все еще далеки от оперативного окружения Бахмута – ISW

Несмотря на успехи российских войск в Соледаре Бахмутского района Донетчины, они все еще далеки от оперативного окружения Бахмута. Силы обороны Украины в городе по-прежнему будут иметь в наличии линии связи, даже если оккупанты перережут трасу.

На это указывают аналитики американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Они отметили, что пропаганда страны-агрессора по-прежнему значительно преувеличивает "достижения" захватчиков.

"Недавние успехи россиян в Соледаре не предвещают неминуемого окружения Бахмута, вопреки утверждениям российских источников", – говорится в сводке от 7 января.

Эксперты подчеркивают, что даже при самой щедрой интерпретации нарративов российских блогеров, утверждающих, мол, оккупанты ведут бои на окраинах Раздоливки (примерно в 6 км к северо-западу от Соледара), те все еще далеки от того, чтобы быть в пределах досягаемости для оперативного окружения Бахмута.

По словам аналитиков, для того, чтобы эффективно перерезать украинские наземные линии связи в городе, российские силы должны будут установить контроль над трассой T0513 Северск – Бахмут (в 7 км к западу от самой дальней точки подтвержденного российского наступления в районе Соледара) и по крайней мере выйти на шоссе E40 Славянск – Бахмут (13 км от самой дальней точки).

Но учитывая, что в последнее время скорость продвижения захватчиков в этом районе составляла не более нескольких сотен метров в день, крайне маловероятно, что им удастся организовать механизированное наступление на эти линии и двигаться в направлении окружения Бахмута.

"Украинские силы в Бахмуте по-прежнему будут иметь в наличии линии связи, даже если российские перережут E40. Более того, это делает все обсуждение окружения в этом месте странным", – констатировали в ISW.

Отметим: город Соледар остается одной из самых горячих точек боевых действий на Донбассе. Кремлевские пропагандисты тиражируют фейки о якобы его "захвате", но Киев опровергает эти заявления. Вокруг города идут тяжелые бои, украинское командование принимает максимальные меры, чтобы восстановить позиции, где враг смог частично продвинуться.

Как сообщал OBOZREVATEL, после объявления так называемого рождественского "перемирия" войска РФ 6 января нанесли артиллерийский удар по Бахмуту. В результате атаки погибли два человека, еще 13 получили ранения.

Основатель российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин признался, зачем ему нужен Бахмут, за который в течение полугода идут жестокие бои. Он заявил, якобы там находится подземный город и запасы оружия Первой мировой войны.

