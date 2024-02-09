Войска РФ за два года войны совершили 815 химических атак: детали от Генштаба

С начала полномасштабного вторжения в Украину войны Российская Федерация при ведении боевых действий применила восемьсот пятнадцать химических атак. Из них только в январе 2024 года – двести двадцать девять зафиксированных инцидентов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Примеры применения ядовитых химических боеприпасов, зарегистрированные военными, предоставляются в правоохранительные органы для проведения следственных действий.

Мобильными группами группировки сил и средств поддержки зафиксировано более 800 фактов применения армией-оккупантом боеприпасов с химическими веществами, причем указывается, что чаще всего россияне используют гранаты с газом CS (хлоробензальмалононитрил), применение которого запрещено нормами международной Конвенции о химическом оружии.

В Генштабе Вооруженных сил Украины отметили, что подразделения радиационной, химической и биологической безопасности производят отбор проб растительности, почвы, обломков боеприпасов для осуществления анализов.

В рамках открытого уголовного производства задокументированные случаи применения опасных химических веществ предоставляются правоохранительным органам для проведения следственных действий.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационные войска России все чаще применяют химическое оружие в войне против Украины. Они продолжают очевидные нарушения Конвенции о таком вооружении, стороной которой является и страна-агрессор.

22 декабря 2023 года 810-я бригада морской пехоты ВС РФ сама призналась в умышленном применении химиоружия против ВСУ. Военные преступники заявили, что сбрасывали с беспилотников гранаты К-51 на украинские позиции у села Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области.

До этого в ноябре 2023 года войска РФ применили химоружие на Сватовском и Бахмутском направлениях. Для поражения позиций ВСУ враг использовал хлорпикрин, вызывающий сильное раздражение глаз, кожи и дыхательных путей, может вызвать рвоту, головокружение, приводить к конвульсиям и т.п.

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