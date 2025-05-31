Войска РФ запустили по Украине 114 БПЛА: силы ПВО сбили 69 дронов

Российская оккупационная армия продолжила терроризировать Украину дроновыми атаками. Ночью 30 мая захватчики в очередной раз запустили больше сотни БПЛА и ракеты.

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Силами противовоздушной обороны было уничтожено 69 БПЛА и три авиационные ракеты. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В целом противник атаковал Украину 114 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Миллерово, Шаталово, Курск, Приморско-Ахтарск, Чауда – ВОТ Крыма.

Также противник применил две зенитные управляемые ракеты С-300 из Курской области и три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства Белгородской области. Основные направления воздушного удара – Харьковщина, Сумщина и Донецкая область.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию на утром 31 мая подтверждено сбитие 42 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и центре страны. Еще 30 БПЛА локационно потеряны или подавлены РЭБ. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 13 локациях.

В Черкасской области ночь прошла с тревогами в Уманском и Звенигородском районах. Украинские военные сбили 3 российских БПЛА. По предварительным данным, обошлось без последствий для инфраструктуры.

В Николаевской области в ночь на 31 мая силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены два БпЛА типа Shahed 131/136.

Напомним, 31 мая российская оккупационная армия нанесла массированный дроновый удар по Харькову. Всего в областном центре было зафиксировано 8 взрывов – два в Шевченковском районе и шесть в Киевском.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, россияне применяют против Украины новую крылатую ракету-дрон "Бандероль". Ее основную опасность специалисты видят в технических характеристиках – большой скорости (от 480 до 680 км/час) при заявленной дальности полета в 700 км.

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