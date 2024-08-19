Войска России массированно обстреляли Донетчину: есть погибшие и много раненных

Российские оккупационные войска в воскресенье, 18 августа, снова накрывали огнем мирные населенные пункты в Донецкой области. Под вражеским огнем были Покровский, Бахмутский и Волновахский районы. В результате атак захватчиков есть погибшие и раненые гражданские украинцы.

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Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин на своем канале в Telegram. По его словам, вечером под прицел армии РФ попал населенный пункт Разлив Великоновоселковской громады – один человек погиб, еще один получил ранения.

Жертвой атаки россиян стал 25-летний мужчина. 23-летний гражданский получил телесные повреждения, он доставлен в больницу. В селе повреждены семь частных домов, линия электропередач и автомобиль.

Кроме того, обстреляна Великая Новоселка — повреждены 6 домов. По предварительной информации, без пострадавших.

В Донецкой областной прокуратуре позже сообщили, что в 17:45 под прицел войск государства-агрессора попал Покровский район. Ранения получили четыре человека – трое мужчин 30, 57 и 59 лет и женщина 25 лет. У них диагностирована минно-взрывная травма, резаные раны и осколочные ранения.

На момент атаки они двигались на автомобиле по одной из автодорог около поселка Новоукраинка.

Кроме этого, войска РФ нанесли удар по городу Торецк. Снаряд оккупантов попал по дому, где жила супружеская пара. Погибла женщина 67 лет, а ее 64-летний муж получил ранения. Он находится в тяжелом состоянии.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", – сказано в сообщении.

Напомним, что ранее стало известно, что враг два раза за день обстрелял Мирноград в Донецкой области. Погибли пожилая женщина и 44-летний мужчина.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 18 августа российские оккупанты совершили очередную ракетно-дроновую атаку на Украину. По итогам ночного боя силы ПВО уничтожили все восемь дронов, две баллистические и три крылатых ракеты.

В Киевской области обломки вражеских ракет разрушили 2 дома и повредили еще 16, к счастью, люди не пострадали.