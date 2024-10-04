Войска России ударили БПЛА по Сумской громаде: ранены восемь человек
Российские оккупационные войска в четверг, 3 октября, снова в течение всего дня били по Сумской области из разного вида вооружения. В Сумской громаде в результате вражеских атак ранения получили восемь человек.
Об этом сообщили в Telegram-канале Сумской областной военной администрации. Там заявили, что населенные пункты оккупанты атаковали беспилотником типа "Герань-2". Отметим, что "Герань-2" россияне назвали иранские дроны-камикадзе типа Shahed.
"Сумская громада: произведен обстрел с использованием БПЛА типа "Герань-2" (1 взрыв). В результате атаки ранения получили 8 человек", – говорится в сообщении ОВА.
В областной администрации также отметили, что в течение российские оккупанты произвели 82 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 160 взрывов.
Под вражеский огонь попали Сумская, Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Речковская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская громады.
Россияне били по населенным пунктам беспилотниками, минометами, КАБами, FPV-дронами, артиллерией.
Как сообщал OBOZ.UA:
– 3 октября российские оккупанты нанесли удар по селу Горск на пограничные Черниговщины. В результате обстрела погибли двое гражданских, среди жертв – один ребенок.
– Также вражеские войска обстреляли громады Днепропетровщины – Никопольскую, Покровскую и Красногригорьевскую. Враг бил по мирным населенным пунктам из артиллерии.
– По Никополю противник ударил дроном-камикадзе. В результате атаки пострадали три человека.
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