'Вокруг враги': Мусиенко объяснил, что стоит за обращением Путина к Федеральному собранию

Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию традиционно пытался убедить россиян, что у России везде якобы враги, поэтому она должна "защищаться". Диктатор в очередной раз прибег к ядерному шантажу, однако выглядел довольно неуверенным, взволнованным и обеспокоенным, поскольку не рассчитывал, что Запад продолжит поддержку Украины вопреки его угрозам.

Такое мнение в эфире OBOZ.TALK высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Комментируя послание Путина, он отметил, что подобные заявления главы Кремля стали уже традиционными.

"Путину нужно выговориться, поуправляться в исторических аналогиях, параллелях, рассказать о том, что повсюду враги, по всем фронтам России надо защищаться, родина в опасности, плюс ядерная эскалация и шантаж. Абсолютно ничего нового из того, что мы еще не слышали. Оно время от времени просто, скажем так, чередуется. Единственное, что я могу сказать, что мне кажется, что Путин не ожидал того, что Запад будет держаться с поддержкой Украины", – сказал Мусиенко.

Эксперт добавил, что российский диктатор "рассчитывал на то, что продолжающаяся война уже третий год полномасштабная", и, во-вторых, на то, что его "предыдущие все эти послания с угрозами, угрозами применения ядерного оружия, эскалации и так далее, наконец, заставят Запад отказаться от поддержки Украины".

"А этого не произошло. Несмотря на то, что кризис у нас в Конгрессе и неизвестно, когда американцы проголосуют за помощь для Украины, этот реально вопрос не определен, все же Европа нас поддерживает и довольно активна. И он не ожидал, что на все его предыдущие заявления о возможной эскалации, о применении ядерного оружия, о шантаже и т.д., Запад ответит тем, что он готов поднимать планку, соответственно реагировать", – сказал Мусиенко, отметив, что подразумевает обращение президента Франции Эмануэля Макрона о возможном введении войск в Украину и заявлении о передаче дальнобойных ракет.

Эксперт акцентировал, что Путин говорил о том, что "интервьенты хотят напасть на Россию", хотя никто речь о вторжении в РФ не ведет.

"Речь идет о том, чтобы поддержать Украину в борьбе за справедливый мир и в отпоре российской жестокой агрессии. И тут он несколько выглядел озабоченным, взволнованным в каком-то смысле. Он не ожидал, что Запад отреагирует именно так. И в его колоде карт не осталось уже ничего, чем можно шантажировать, запугивать дальше. Ну дальше что? Дальше он уже наговорил на столько, и уже столько пригрозил, что дальше только применение ядерного оружия. Ну, а что? Уже все сказано, уже все все увидели, и Запад не отступает от поддержки Украины", – сказал он.

То есть цели РФ, которые ставил Путин раньше, не достигнуты, отметил Мусиенко.

"Вот поэтому мне кажется, что он не выглядел уже настолько уверенным, даже уверенностью не генерировал и не подавал. Как он там старался раньше, вот это притворное такое, "да сейчас мы там все, вы там такие все плохие на Западе, все угрожаете Россию развалить, поддерживаете Украину, ну, имейте в виду, будете поддерживать Украину, мы там ядерное оружие, еще что-то, еще что-то". Сейчас опять же, что у России есть средства поражения, что Россия готова к действиям и так далее. Ну он исчерпал уже все, скажем так, все козыри, которые были. Потому что он не ожидал, что Запад будет так реагировать", – подчеркнул эксперт.

Теперь у Кремля нет плана и он продолжает войну в Украине. Надежда у оккупантов – только на дестабилизацию Запада, говорит Мусиенко.

"А против Запада как повысить этот уровень эскалации? Надежда только на то, что Запад фактически будет дезориентирован, дезорганизован, что Соединенные Штаты лишатся лидерства в Европе, что вполне может быть. И тогда, в принципе, он достигнет своих целей", – пояснил он.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 февраля Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, в котором ожидаемо говорил о войне в Украине. Спикер Путина Песков сказал, что заявления президента РФ "во многом можно будет считать предвыборной программой".

В своей речи Путин выдал порцию ядерных угроз, говоря о возможности отправки западных войск на территорию Украины.

В ISW полагают, что он сделал это для привлечения внимания Запада и содействия информационным операциям Кремля, призваннным показать якобы заинтересованность в переговорах с целью добиться уступок территориальной целостности Украины. По мнению аналитиков, вероятность применения Москвой ядерного оружия в Украине или за ее пределами остается очень низкой.

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