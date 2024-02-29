'Мы помним': Путин пригрозил 'трагическими последствиями' в случае введения Западом военных контингентов в Украину

Российский диктатор Владимир Путин пригрозил "трагическими последствиями" в случае отправки западных войск на территорию Украины. Главарь Кремля заявил, что войска НАТО станут в Украине "интервентами".

При этом он выдал, что помнит судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию России. Об этом диктатор заявил, выступая с посланием федеральному собранию РФ.

По словам главного военного преступника России, если западные страны примут решение об отправке своих войск в Украину, будут "трагические последствия". Также кремлевский убийца добавил, что иностранные военные на территории соседней страны будут считаться "возможными интервентами".

"Заговорили о возможности отправки в Украину натовских военных контингентов. Мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными", – сказал Путин.

Напомним, премьер-министр Франции Габриэль Атталь не исключает, что в будущем его страна может отправить войска в Украину. Глава французского правительства подчеркнул, что нельзя допустить победы страны-террориста РФ в войне против Украины.

Ранее сообщалось, что 26 февраля на конференции в Париже, собранной президентом Франции Эммануэлем Макроном для обсуждения помощи Киеву, участники говорили о возможности отправки сухопутных войск западных стран на территорию Украины. Совместного решения по этому поводу принято не было.

Как сообщал OBOZ.UA, канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что ни одна из европейских стран или стран НАТО не будет отправлять ни одного солдата в Украину. Шольц напомнил, что решения, принятые между западными союзниками ранее, и далее остаются актуальными.

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