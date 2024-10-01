Волкер назвал ключевую ошибку Запада и объяснил, что действительно сдерживает Россию от применения ядерного оружия.

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что основная ошибка западных лидеров заключается в чрезмерной осторожности в отношении России. Он отметил, что страх перед тем, что может сделать Кремль, неправильно определяет стратегию Запада, и это не помогает сдержать Россию.

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Об этом он рассказал в интервью изданию DW. Волкер подчеркнул, что разрешение наносить удары по целям в глубине России может значительно изменить ситуацию, тогда как промедление позволяет Москве продолжать ее агрессию.

"Западные лидеры действуют из страха перед тем, что может сделать Россия. Это ошибка! Россию сдерживает не наша сдержанность. Россия прямо сейчас пытается победить Украину. У нее не получается это сделать, но совсем не потому, что Москва себя "сдерживает". Разрешение бить по целям в глубине России способно заметно изменить ситуацию. В противном случае Россия просто продолжит делать то, что она делает и сейчас", – сказал он.

Волкер также пояснил, что Россию сдерживают не опасения Запада, а реальные последствия, с которыми она столкнется при применении ядерного оружия. Он отметил, что Россия осознает серьезность возможных ответных ударов по ее военным силам.

"Если бы они применили ядерное оружие, то был бы ответный удар по тем силам, которые его применили. Если бы они занялись саботажем и другими видами взрывной деятельности в западных странах, Россия получила бы жесткий ответ", – пояснил эксперт.

Кроме того, заявления кремлевского диктатора Владимира Путина по поводу изменения ядерной доктрины, которая позволит наносить удары по странам без ядерного оружия, Волкер считает попыткой запугать Запад и заставить его отказаться от помощи Украине.

"Скажите, что помешает Путину принять решение о применении ядерного оружия, если он этого захочет? Он не будет связан доктриной, это для него просто бумажка. Его сдерживают потенциальные последствия применения ядерного оружия, которые, как он понимает, очень сильно ударят по России", – сказал он.

Волкер добавил, что если Россия взорвет ядерное оружие на собственной территории, например, на Новой Земле, Запад может воздержаться от резкой реакции. Однако применение ядерного оружия в войне против Украины вызовет мощный ответ.

Я не думаю, что Запад захочет слишком резко реагировать на то, что Россия подрывает ядерные заряды на собственной территории. Но если речь зайдет о применении ядерного оружия в войне против Украины, то со стороны западных союзников должно быть сделано очень серьезное предупреждение: это будет иметь прямые последствия для вооруженных сил России. Они будут уничтожены", – резюмировал он.

Напомним, в США официально колебания с предоставлением разрешения Украине бить их ракетами далеко вглубь РФ объясняют нежеланием становиться стороной конфликта.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Джо Байден отверг угрозы российского диктатора Владимира Путина, пригрозившего НАТО войной в случае разрешения союзников на дальнобойные удары Украины по целям в РФ. Американский лидер сказал, что не думает об этом.

В то же время, СМИ информировали, что Лондон позволит бить Storm Shadow по целям в РФ, однако в ближайшее время официально об этом не будут объявлять, чтобы избежать "лишних провокаций".

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