''Волки Да Винчи'' нанесли мощные удары по наемникам ЧВК ''Вагнер'' под Бахмутом: работала артиллерия. Видео

Артиллерия батальона "Волки Да Винчи" мощно отработала по российским оккупантам на Бахмутском направлении в Донецкой области. Пламенный "привет" наемникам ЧВК "Вагнер" передали с помощью 105-мм калибра и противотанкового гранатомета СПГ-9.

Видео дня

Эффектное видео украинские бойцы разместили в своем Telegram. На кадрах видно, что оккупанты пытались куда-то бежать, но защитники устроили им "взрывной" день (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость дальше).

Напомним: по данным Генштаба, всего за минувшие сутки защитники Украины ликвидировали еще 480 военных и несколько ББМ. Общее количество "демилитаризованных" на украинской земле захватчиков сегодня достигает уже 177 110.

Кроме сотен захватчиков, украинские воины уничтожили еще восемь артиллерийских систем (всего 2722), три боевых бронированных машин (7016), два танка (3633), одну РСЗО (533) ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– как сообщило издание Forbes, с начала войны Россия использовала для бомбардировки Украины около 4750 ракет разной дальности. Так, государство-террорист почти полностью исчерпало запасы ракет "Калибр" и Х555/10;

– тем временем главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обнародовал видео с кадрами работы украинских военных. В ролике показано, как тандем украинских минометчиков и аэроразведчиков уничтожает российских оккупантов под Бахмутом Донецкой области.

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