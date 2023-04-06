Залужный показал, как тандем украинских минометчиков и аэроразведчиков уничтожает оккупантов под Бахмутом. Видео

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обнародовал видео с кадрами работы украинских военных. В ролике показано, как тандем украинских минометчиков и аэроразведчиков уничтожает российских оккупантов под Бахмутом Донецкой области.

Видео дня

Видео Залужный опубликовал в Telegram. Он подчеркнул, что украинские защитники крепко держат оборону в круглосуточном режиме (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Минометные расчеты 127-й отдельной бригады Сил территориальной обороны вместе с аэроразведкой и корректировщиками эффективно уничтожают противника под Бахмутом и крепко держат оборону", – заявил Залужный.

Бойцы рассказали, что уже пару дней подряд активно уничтожают врага и наносят армии РФ большие потери.

"Мы сделали так, что каждый миномет может поражать даже движущуюся цель. Передвижение пехоты, мы заблаговременно просчитываем, где она будет находится за определенное время подлета мины, вовремя даем команду на открытие огня", – рассказали военные.

В бригаде есть квалифицированные пилоты, которые высматривают цели. Первая цель – укрепление.

"Враги, которые выбегают на передний край, пытаются по нам стрелять из РПГ, СПГ... Мы должны, увидев это, сразу их поразить", – добавили военные.

Они признались, что являются добровольцами и очень радуются, когда успешно попадают по дислокациям врага.

"Наша задача – чтобы враги быстрее кончились и Украина зажила мирной жизнью", – рассказывают бойцы 127-й ОБр ТрО.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Залужный также показал кадры работы украинских военных. Артиллеристы снарядами Excalibur уничтожили зенитно-ракетные комплексы государства-террориста России С-300.