Волонтеры в Херсонской области получили бронежилеты от 'Стального фронта'

Ночью 6 июня в Украине произошла настоящая катастрофа – оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Полностью или частично затопило более десяти населенных пунктов Херсонской области, от наводнения пострадали тысячи мирных украинцев, а еще собаки, кошки, птицы и другие животные. Украинцы сразу же сплотились: на месте начали работать спасательные службы и волонтеры, несмотря на непрерывные обстрелы россии.

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К помощи присоединилась и компания Метинвест: она передала волонтерам 25 бронежилетов и направила в пострадавший регион продукты питания и предметы первой необходимости, сообщают на сайте "Метинвест.

Передал средства защиты запорожский олимпийский призер по плаванию волонтер Денис Силантьев в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт" бизнесмена Рината Ахметова.

"Террор мирного населения продолжается. Оккупанты не остановились на подрыве ГЭС, они и дальше продолжают обстреливать населенные пункты, даже во время эвакуации людей. Благодаря бронежилетам, которые мы получили от Метинвеста, помогать жителям Херсонщины будет безопаснее. Поэтому спасибо за эту помощь", – отметила волонтер Мария.

Кроме того, Метинвест и Фонд Рината Ахметова оперативно отреагировали на запрос Херсонской общины о предоставлении гуманитарной помощи, и почти сразу отправил гуманитарный груз из четырех тысяч продуктовых наборов жителям области.

Также Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь пострадавшим в результате крушения. Фонд контактирует с местными властями, чтобы четко определить потребности жителей пораженных территорий и оказать необходимую поддержку.

Как известно, в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт" Рината Ахметова Метинвест направил в поддержку украинской армии более 2 млрд грн. Компания наладила системную поставку на фронт оборудования, часть из которого закупает за рубежом. Украинское войско уже получило 1200 дронов, что делает Группу одним из крупнейших частных поставщиков беспилотников в армию. Также компания передала 1 700 тепловизоров, 376 автомобилей, в том числе и "скорых". Для заправки техники предоставлено 1,2 млн литров горючего.

Также компания положила начало гуманитарной инициативе "Спасаем жизнь": за 15 месяцев полномасштабной войны проект помог почти 500 тысячам человек в 70 территориальных общинах. Украинцы получили около 4200 тонн продуктов и средств гигиены, а больницы — медпрепараты, расходные материалы и оборудование на 250 тысяч евро.