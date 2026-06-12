Волошин рассказал, как удары ВСУ по логистике врага изменили ситуацию на юге

Удары Сил обороны Украины по логистическим маршрутам российских войск на южном направлении уже заметно повлияли на интенсивность боевых действий. По данным военных, наступательные возможности противника снизились почти вдвое.

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В то же время оккупанты пытаются компенсировать потери более активным применением авиации. Об этом рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

По его словам, системные удары по вражеской логистике существенно затрудняют обеспечение российских подразделений на юге.

"Силы обороны юга, Силы обороны Украины в целом пытаются наносить удары по логистическим маршрутам. И это очень сильно влияет на то, насколько обеспечены сейчас и готовы к выполнению задач наши противники", — – отметил он.

По его словам, одним из ключевых последствий стало уменьшение количества штурмовых действий. Если еще несколько дней назад фиксировалось более 50 атак в сутки, то сейчас этот показатель сократился примерно вдвое.

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"Мы можем это наблюдать: 3–––5 дней назад мы говорили о более чем 50 штурмовых действиях, а сейчас за прошедшие сутки зафиксировано вдвое меньше", — – уточнил Волошин.

В то же время, несмотря на снижение штурмовой активности, противник не уменьшает интенсивность применения дронов и артиллерии. Кроме того, российские войска все чаще прибегают к авиаударам.

Враг меняет тактику из-за проблем со снабжением

Волошин пояснил, что трудности с логистикой вынуждают российские силы адаптировать свою тактику. В частности, они пытаются заменить одни виды вооружения другими.

"Враг чаще стал применять авиацию, потому что у него есть определенные проблемы с логистикой. Если уменьшилось применение артиллерии, то увеличилось количество применений корректируемых авиационных бомб", — сообщил он в " – ".

По его словам, снижение активности может быть связано не только с ударами по логистике, но и с накоплением сил для дальнейших действий.

В то же время украинские удары по ключевым объектам, в частности мостам на Чонгаре и инфраструктуре Северо-Крымского канала, а также контроль над трассой Р-208 ("Новороссия"), вынуждают врага пользоваться альтернативными маршрутами.

Эти пути длиннее и менее удобны, что замедляет снабжение и влияет на оперативные возможности российских подразделений.

Ситуация на Гуляйпольском направлении

Пресс-секретарь также сообщил об изменениях в составе вражеских штурмовых группировок на Гуляйпольском направлении.

"Там противник сменил свою прежнюю штурмовую группировку, которая уже утратила штурмовые возможности, и сейчас пришла новая", — – отметил он.

Наиболее активные боевые действия продолжаются к юго-западу от Гуляйполя – в районах Чаривного, Железнодорожного и Гуляйпольского, а также в направлениях Верхней Терсы и Омельника.

Кроме того, активным остается участок к северу от Гуляйполя – вблизи Доброполья, Варваровки и Прилук, где российские войска пытаются продвигаться в направлении Тернуватого.

Волошин подчеркнул, что отдельные вражеские подразделения действуют в рамках установленных сроков для достижения поставленных целей.

"Эти группировки имеют определенные сроки на захват населенных пунктов и выход на рубежи. Поэтому они продолжают штурмовые действия, пока имеют такие возможности", — подчеркнул он –.

В то же время, по его словам, на отдельных участках влияние ударов по логистике ограничено, поскольку часть российских сил была переброшена на позиции заранее и уже располагает необходимыми ресурсами для ведения боя.

Как сообщал OBOZ.UA, село Малая Токмачка в Запорожской области стало одним из самых долго удерживаемых рубежей современной российско-украинской войны. В длину этот довольно большой населенный пункт составляет шесть километров, в ширину — около километра –. В нем есть значительное количество домов, которые остались неповрежденными, поэтому наши солдаты могут держать оборону. Именно на эти дома российские оккупационные войска тратят свои резервы.

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