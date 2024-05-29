'Вопрос о том, где их лучше разместить': Самусь оценил вероятность отправки иностранных военных в Украину. Видео

Когда в информационном поле Украины появляется тема возможного введения иностранных воин в Украину, возникает путаница, потому что обычно идет не участие армии стран-партнеров в войне, а о военных миссиях, так называемых миссиях обучения. Но расположение таких миссий, в том числе на территории Украины, не равнозначно введению иностранных войск.

Это в подкасте OBOZ.Talk объяснил эксперт, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. По его словам, никаких проблемных вопросов в работе таких миссий не возникает, и есть только один вопрос – где именно их размещать.

До февраля 22 года на территории Украины находились различные миссии: и канадская, и американская, и других стран. Но после начала российской агрессии "они испугались и уехали за территорию Украины", считает эксперт.

"Какая проблема разместить тренировочную миссию на территорию Украины? Единственная проблема, когда они находятся на территории стран НАТО, Россия все-таки пока боится. И она никогда не несет удара по территории НАТО, если не будет иметь какого-либо плана. У них сейчас плана вовлекать в войну страны НАТО нет.

Таким образом, тренировочные миссии для украинских военных как были, так и будут дальше. И "большие" миссии сейчас имеют смысл размещать где-то за границей, например в Польше, "поскольку разница может быть 200 километров, а безопасность этого тренировочного лагеря будет немного другая". А "маленьким" миссиям есть место и в Украине.

"Например, мы говорим об узких специалистах, занимающихся обучением операторов систем ПВО. Их можно обучать на небольших, скажем так, локациях, используя ту материальную базу, которая у нас есть. То есть миссия – это не означает развертывания огромных тренировочных лагерей, которые будут видно из космоса, и где россияне будут нас сразу бить баллистическими ракетами", – объяснил эксперт.

И хотя размещение миссий "имеет тактические и морально-психологические вопросы", это "не проблема", подчеркнул Самусь.

"В украинском законодательстве есть четкая процедура, как это все делается. Принимается закон о размещении миссии. То есть иностранные военные подразделения у нас располагаются в соответствии с решением Верховной Рады, которое затем подтверждается президентом", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, сразу четыре страны НАТО – Польша, Литва, Латвия и Эстония – могут ввести в Украину свои войска, если российской оккупационной армии удастся прорвать фронт. Россия формирует стратегический резерв, который теоретически может совершить такой прорыв.

Об этом и о многом интересном рассказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA эксзамглавы Генштаба Вооруженных сил, генерал-лейтенант Игорь Романенко.