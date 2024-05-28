РФ готовит прорыв фронта, четыре страны НАТО могут ввести войска в Украину. Интервью с генералом Романенко

Сразу четыре страны НАТО – Польша, Литва, Латвия и Эстония – могут ввести в Украину свои войска, если российской оккупационной армии удастся прорвать фронт. Россия формирует стратегический резерв, который теоретически может совершить такой прорыв.

Текущая ситуация на фронте остается тяжелой, в частности на Покровском, Бахмутском и Купянском направлениях. Противник пытается связать Волчанск с Купянском, чтобы иметь возможность двигаться к украинскому тылу.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

– Немецкое издание Der Spiegel сообщило, что Польша и страны Балтии допускают ввод войск в Украину, если российская армия сможет прорвать фронт. Считаете ли вы возможным прорыв фронта и участие войск этих европейских государств в войне в Украине?

– Начну со второго. Да, я это предполагаю. Эту тему начал поднимать еще президент Франции Макрон, и дискуссии других политических деятелей на этот счет продолжаются, поскольку ситуация усложняется. Она действительно тяжелая за счет как внешних, так и внутренних факторов – из-за экспериментов с длительной паузой в предоставлении военной помощи от США и невыполнения обязательств по объемам мобилизации в Украине.

Нам необходимо развернуть активную работу по мобилизации. Законодательство этого не разрешает, и потому, кроме закона, принимаются решения на уровне Кабмина, которые должны улучшить нормативный инструментарий. Эти решения подвергаются критике, но так или иначе кому-то необходимо останавливать продвижение врага, и из этого нужно исходить.

Относительно текущей ситуации на фронте добавилось Харьковское направление, а на других направлениях идут очень тяжелые бои. К примеру, на востоке интенсивность боев выше, чем на Харьковщине. В частности, речь идет о Покровском, Бахмутском направлениях. Подключается и Купянск, поскольку враг хочет связать его с Волчанском. Захватив Волчанск и двигаясь в сторону Купянска, силы противника смогут зайти с флангов и с тыла нашей группировки, обороняющей этот населенный пункт.

Почему такие заявления делают в странах Балтии и Польши? Потому что они понимают, что после Украины будут они. С военной точки зрения это рациональный подход – нужно действовать на упреждение.

Украине необходимо работать со всеми этими государствами, предусматривать такие действия и способствовать тому, чтобы на Западе не только снимали запреты на применение вооружений, как это сделала Швеция (страна позволила использовать ее вооружение против целей на территории РФ. – Ред.), но и делали другие важные шаги.

Прорывом можно было бы назвать продвижение оккупационных войск на десятки километров. Этого не происходит. Есть продвижение на несколько километров, в том числе к западу от Авдеевки, за Очеретино. Прорыв это или нет? Здесь вопрос об оценках.

– В Польше, Литве, Латвии, Эстонии осознают опасность от продвижения российских оккупационных войск. По вашим оценкам, какой именно рубеж может стать поворотным для наших союзников? Если враг достигнет его, будет принято решение: да, это тот самый момент, мы вводим свои войска.

– Макрон эти точки уже сформулировал: Киев и Одесса. Но возможны другие варианты. К примеру, выход российской армии к городу Днепр. Сейчас Россия формирует группировку из двух армий, это резерв стратегического уровня. Это очень серьезная опасность. Если использовать этот резерв, можно выйти, в частности, на Запорожье. И это может быть именно тем прорывом, о котором идет речь.

У руководства каждого из этих четырех государств свои взгляды на этот счет. Но им нужно объединяться и вырабатывать консолидированное видение. НАТО в этом случае наверняка займет такую позицию: мол, вы сами в это ввязались, сами и расхлебывайте.

Однако американцы – за океаном, а немцы за своими историческими ценностями и предысторией не скроются. Уже идет третий год широкомасштабной войны и действуют объективные законы войны. Так что придется реагировать. Не знаю, кто сделает новый Перл-Харбор в США – китайцы или россияне?

Очевидно, что трагедии в Харькове союзникам мало, чтобы они перешли к следующему этапу помощи Украине, потому что две системы Patriot для защиты Харькова еще не собрали (19 мая президент Зеленский, обращаясь к союзникам, заявил, что поставка двух систем Patriot принципиально изменила бы уровень безопасности в городе. – Ред.).

Но я как специалист по ПВО и ПРО скажу, что даже эти два Patriot могут не решить проблему. Их нужно постоянно перемещать, а они не так мобильны. А россияне на них будут охотиться. Россия создала над Харьковом разведывательное поле. Там летают "Орланы" и другие разведывательные средства. И через неделю-две обе батареи могут быть уничтожены. Их могли прикрывать IRIS-T или другие маловысотные комплексы ближнего радиуса действия.

У нас нет средств, которые могли бы сбивать КАБы. Эффективно бить носители КАБов – Су-34, с другой стороны, на территории России. Блинкен заявил: "Мы этого не одобряем, но это на вашей ответственности". Но хотя бы так. Ответственности мы определенно не боимся. Давайте больше оружия и боеприпасов.

– Вы упомянули Швецию. Действительно, очень хорошая новость для нас – эта страна позволила Украине использовать свое вооружение для уничтожения целей на территории России. О каком именно вооружении идет речь? Может ли это существенно улучшить ситуацию, например, в той же Харьковской области?

– Может. Они передают нам хорошие артиллерийские системы для артиллерийских дуэлей. Просто их нужно больше плюс боеприпасы. Их можно применять на том же Харьковском направлении. Есть возможность стрелять до 40 км, и это очень важно.

– Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью румынскому телевидению заявил, что если Россия нападет на страну НАТО, этой стране придется ждать минимум две недели, пока союзники по блоку придут на помощь. Структура НАТО действительно такая неповоротливая?

– Однозначно. Все консенсусные системы неповоротливы. В военном деле они малоэффективны. Здесь очевидно преимущество России, где решение принимает один человек – Путин. Герасимов сообщает ему обстановку, тот оценивает, принимает решение – и это сразу же реализуется. В такой войне авторитарное управление имеет преимущество.

Действительно, пока в НАТО соберутся, пока достигнут консенсуса, Россия успеет захватить государства Балтии. Так, НАТО уже разместило по одному многонациональному батальону в государствах Балтии и Польше. Но очевидно, что у российской дивизии будет преимущество.

Ходжес, представляющий этот театр боевых действий, говорит так, как есть. К сожалению, люди, управляющие западными государствами, далеки от этого понимания.

Например, президент Зеленский уехал в Испанию, испанцы дают нам ракеты Patriot. А почему батарею не дают? Сколько трагедий еще должно произойти, чтобы они решительно двинулись нам навстречу?

Хотел бы привести пример отражения ракетной атаки Ирана на Израиль. Это был исторический рекорд – впервые применялась такая мощь для нанесения удара и такая мощь, которая эти удары отражала. В результате по Израилю практически ничего не попало. А мы третий год просим: закройте небо над Украиной. Но Польше, где российская ракета убила их мирных граждан, США не разрешают защищать свое государство на территории Украины.

Два дня назад я встречался с американским сенатором штата Небраска Томом Брюэром, прошедшим Афганистан полковником в отставке. Я рассказывал о ситуации на фронте, о том, что необходимо прежде всего, и пытался показать, что алгоритм постоянных уступок американцев россиянам, окно возможностей на полгода, не только оборачивается против Украины, но просто нивелирует статус США как государства, которое может серьезно бороться за ценности, которые они провозглашают, за демократию и свободу по всему миру.

Такая линия поведения США на уступках от Салливана (с уступками РФ. – Ред.) может привести к тяжелым последствиям, нужно переходить к алгоритму действий Блинкена-Остина.