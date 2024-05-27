Число погибших от удара РФ по 'Эпицентру' может достичь 18 человек: в прокуратуре сделали заявление

В разрушенном российскими оккупантами гипермаркете "Эпицентр" в Харькове ночью обнаружили еще одно тело. Таким образом, количество жертв может достичь 18 человек.

Поисковые работы и идентификация погибших продолжаются, однако усугубляются последствиями пожара. Об этом сообщил представитель областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в эфире "Радио Свобода".

"Сейчас есть 14 тел погибших, которых достали. Плюс еще есть фрагменты тел, но непонятно, это тело одного человека или фрагменты нескольких тел, поэтому мы не говорим здесь о каком-то количестве погибших", – сказал он.

По словам Чубенко, в настоящее время идентифицированы 11 человек, еще семь заявлений поступило от родственников. Он добавил, что территория магазина велика, и от некоторых тел почти ничего не осталось.

"Всего по состоянию на сегодняшний день вероятными погибшими являются около 18 человек. То есть это 11 тел, которые нашли, и (плюс) 7 остающихся заявлений", – сказал Чубенко.

В то же время руководитель Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов уточнил, что ночью было обнаружено еще одно тело жертвы, убитой россиянами.

"Этой ночью на месте, где был отдел по продажам светильников, нашли еще одно тело. Погибших уже пятнадцать. Также продолжается и работа в лаборатории – в течение ночи специалисты смогли установить личности еще двух жертв. В то же время поиски не прекращаются. К сожалению, в гипермаркете могут еще оставаться тела", – заявил он.

По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, сейчас в больницах находится 21 человек. Среди них один ребенок 13 лет, его состояние средней тяжести с положительной динамикой. Два человека в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи оказывают людям всю необходимую медицинскую помощь.

По некоторым данным, на момент удара в гипермаркете находилось около 200 человек, по меньшей мере 20 оказались в самом эпицентре взрыва, что установлено анализом видео с камер наблюдения.

По состоянию на вечер 26 мая были известны имена 11 погибших, в их числе женщина с 12-летней дочерью. В Харькове 27 мая объявили днем траура.

Как сообщал OBOZ.UA, на Западе отреагировали на очередной российский теракт в Харькове и "самым решительным образом" осудили действия страны-террориста РФ. В США и Европе обязались привлечь Россию к ответственности за совершенные военные преступления.

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