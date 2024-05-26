Из-за удара РФ по 'Эпицентру' в Харькове погибли мать с 12-летней дочерью, отца прооперировали

В результате ракетного удара России по гипермаркету "Эпицентр" 25 мая в Харькове погибли мама и ее двенадцатилетняя дочь Мария. Своих родных после атаки страны-агрессора разыскивала 20-летняя девушка.

Об этом сообщает Приход святого Николая Чудотворца Украинской греко-католической церкви в Харькове на своей странице в Facebook. Глава семьи сейчас в реанимации, он прооперирован.

"К сожалению, наши прихожане Ирина и ее двенадцатилетняя дочь Мария погибли во время коварного удара РФ 25.05.2024 по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове", – говорится в сообщении.

Ранее руководитель Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал, что вся семья в выходной день пошла за покупками туда, куда прилетели две авиабомбы россиян. Своих родных разыскивала 20-летняя девушка.

"12-летняя сестра и мама уже не отвечают на звонки, домой они не вернулись. Отец был вместе с ними. Сейчас он в больнице с контузией. К месту происшествия эта девушка вернулась поздно вечером. Она уже сдала образцы ДНК. Мы будем искать ее родных, к сожалению, среди погибших", – написал он.

По состоянию на вечер, 26 мая, в Харьковской прокуратуре показали видео с камер наблюдения в гипермаркете и сообщили, что на данный момент установлены ранения 44 и гибель 14 человек. Также найдены четыре фрагмента тел. В настоящее время без вести пропавшими считаются семь человек.

В Нацполиции тем временем показали видео изнутри "Эпицентра", что зафиксировало момент попадания. "Американскую помощь", "штаб ВСУ" и другие "военные цели", по которым, по версии минобороны РФ, оккупанты ударили в мирном городе, на кадрах не видно.

На террористический удар по "Эпицентру" отреагировали на Западе. В США и Европе обязались привлечь Россию к ответственности за совершенные военные преступления. А представители ООН в Украине назвали российские удары по гражданской инфраструктуре "совершенно неприемлемыми".

Мэр Харькова Игорь Терехов объявил 27 мая днем траура по погибшим – он уже подписал соответствующее распоряжение, сообщили в мэрии. В знак скорби на зданиях и сооружениях местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций будет приспущен государственный флаг с черной лентой.