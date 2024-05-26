Ад на Земле: появилось новое видео удара РФ по харьковскому 'Эпицентру'

Прокуратура обнародовала момент удара по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Страна-агрессор атаковала его двумя ракетами в субботу, 25 мая.

Как сообщили в Харьковской прокуратуре, в настоящее время идентифицировано 11 жертв. В их числе 12-летняя девочка и ее мама.

Но, проанализировав видео с камер наблюдения в гипермаркете, правоохранителями установлено, что в эпицентре взрывов находилось по меньшей мере 20 человек.

На данный момент установлены ранения 44-х и гибель 14 человек. Также найдено четыре фрагмента тел. В настоящее время без вести пропавшими считаются семь человек.

В прокуратуре отмечают, что информация в дальнейшем будет обновляться.

На вечер 25 мая полиция получила заявления о том, что на момент удара могли находиться в "Эпицентре" и после атаки не выходят на связь 17 человек. В подавляющем большинстве это сотрудники гипермаркета, но есть среди пропавших без вести и посетители, в том числе девочка 12 лет.

К утру количество жертв увеличилось, однако до завершения экспертиз трудно сказать, все ли погибшие – это люди из списков пропавших без вести.

В Нацполиции тем временем показали видео изнутри "Эпицентра", что зафиксировало момент попадания. "Американскую помощь", "штаб ВСУ" и другие "военные цели", по которым, по версии минобороны РФ, оккупанты ударили в мирном городе, на кадрах не видно.

На террористический удар по "Эпицентру" отреагировали на Западе. В США и Европе обязались привлечь Россию к ответственности за совершенные военные преступления. А представители ООН в Украине назвали российские удары по гражданской инфраструктуре "совершенно неприемлемыми".