В Харькове раздались взрывы: первые детали

Около 17 часов 26 мая в Харькове раздался взрыв. В настоящее время устанавливаются причины и локализация.

Не исключено, что эпицентр взрыва находится вне облцентра. О взрыве сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"В Харькове был слышен взрыв. Что это было и где именно - в городе или области - выясняем", - отметил он.

Об угрозе воздушных ударов жителей Харьковщины начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник ("Марсель") с 15:35. Враг пускал на регион КАБ и ракеты.

Через час он начал призывать оставаться в укрытиях жителей Харькова.

"Вражеские ракеты в воздухе... Харьковчане не покидайте укрытие! Враг наносит удары", – писал он.

Около 17 часов Марченко предостерег о новом пуске вражеской ракеты.

Напомним, днем в субботу, 25 мая, россияне ударили по Харькову КАБами. Попали захватчики в гипермаркет "Эпицентр" и парк, есть погибшие и раненые.

Только в "Эпицентре" ранения получили более 40 человек, количество погибших по состоянию на 10 утра составляло 12 человек, под завалами ищут еще людей.

Личности большинства погибших до сих пор не установлены: из-за мощного пожара, охватившего тысячи квадратных метров площади, сделать это можно только с помощью ДНК-экспертизы.

По состоянию на вечер 25 мая полиция получила заявления о том, что на момент удара могли находиться в "Эпицентре" и после атаки не выходят на связь 17 человек. В подавляющем большинстве это сотрудники гипермаркета, но есть среди пропавших без вести и посетители, в частности девочка 12 лет.

К утру количество жертв увеличилось, однако до завершения экспертиз сложно сказать, все ли погибшие – это люди из списков пропавших без вести.

В Нацполиции тем временем показали видео изнутри "Эпицентра", в котором зафиксирован момент попадания. На нем видны сотрудники и посетители магазина в отделе сантехники. "Американская помощь", "штаб ВСУ" и прочие "военные цели", по которым, по версии минобороны РФ, оккупанты ударили в мирном городе, на этих кадрах не замечены.

На террористический удар по "Эпицентру" отреагировали на Западе. В США и Европе обязались привлечь Россию к ответственности за совершенные военные преступления. А представители ООН в Украине назвали российские удары по гражданской инфраструктуре "совершенно неприемлемыми".