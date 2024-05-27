В Харькове в 'Эпицентре' обнаружили еще одно тело жертвы авиаудара РФ: работы на месте продолжаются

В Харькове третьи сутки продолжаются поисковые работы на месте двойного российского удара планирующими авиабомбами по "Эпицентру". Под завалами обнаружили тело еще одной жертвы – количество погибших возросло до 15.

Об этом утром 27 мая сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов. По его словам, этой ночью погибшего человека нашли на месте, где был отдел продаж светильников.

"Следователи и криминалисты на ногах уже третьи сутки, работают почти без отдыха, чередуются между собой. Но работа не прекращается ни на мгновение, несмотря на постоянные тревоги", – отметил правоохранитель.

Параллельно продолжается работа в лаборатории – в течение ночи специалисты смогли установить личности еще двух жертв.

Болвинов отметил, что поиски в разрушенном российскими военными преступниками гипермаркете не прекращаются. К сожалению, там могут еще оставаться тела.

"Если ваши знакомые, родные, соседи не выходят на связь после этой атаки и вы предполагаете, что эти люди могли быть неподалеку или внутри при ударе, – обращайтесь в полицию. Это поможет нам в поисках", – призвал начальник следственного управления.

Напомним: военные преступники из РФ ударили двумя КАБами по строительному гипермаркету в Харькове около 16:00 в субботу, 25 мая, во время обстрела центра города. Помещение "Эпицентра" охватил масштабный пожар, пострадали десятки человек, а количество жертв постоянно росло.

По некоторым данным, на момент удара в гипермаркете находилось около 200 человек, по меньшей мере 20 оказались в самом эпицентре взрыва, что было установленно анализом видео с камер наблюдения.

По состоянию на вечер 26 мая были известны имена 11 погибших, в том числе женщины с 12-летней дочерью. В Харькове 27 мая объявили днем траура.

Как сообщал OBOZ.UA, на Западе отреагировали на очередной российский теракт в Харькове и "самым решительным образом" осудили действия страны-террориста РФ. В США и Европе обязались привлечь Россию к ответственности за совершенные военные преступления.

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