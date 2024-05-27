УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

В Харькове в "Эпицентре" обнаружили еще одно тело жертвы авиаудара РФ: работы на месте продолжаются

Марина Лисничук
War
2 минуты
954
В Харькове в 'Эпицентре' обнаружили еще одно тело жертвы авиаудара РФ: работы на месте продолжаются

В Харькове третьи сутки продолжаются поисковые работы на месте двойного российского удара планирующими авиабомбами по "Эпицентру". Под завалами обнаружили тело еще одной жертвыколичество погибших возросло до 15.

Об этом утром 27 мая сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов. По его словам, этой ночью погибшего человека нашли на месте, где был отдел продаж светильников.

"Следователи и криминалисты на ногах уже третьи сутки, работают почти без отдыха, чередуются между собой. Но работа не прекращается ни на мгновение, несмотря на постоянные тревоги", – отметил правоохранитель.

В Харькове в "Эпицентре" обнаружили еще одно тело жертвы авиаудара РФ: работы на месте продолжаются

Параллельно продолжается работа в лаборатории – в течение ночи специалисты смогли установить личности еще двух жертв.

Болвинов отметил, что поиски в разрушенном российскими военными преступниками гипермаркете не прекращаются. К сожалению, там могут еще оставаться тела.

"Если ваши знакомые, родные, соседи не выходят на связь после этой атаки и вы предполагаете, что эти люди могли быть неподалеку или внутри при ударе, – обращайтесь в полицию. Это поможет нам в поисках", – призвал начальник следственного управления.

В Харькове в "Эпицентре" обнаружили еще одно тело жертвы авиаудара РФ: работы на месте продолжаются

Напомним: военные преступники из РФ ударили двумя КАБами по строительному гипермаркету в Харькове около 16:00 в субботу, 25 мая, во время обстрела центра города. Помещение "Эпицентра" охватил масштабный пожар, пострадали десятки человек, а количество жертв постоянно росло.

В Харькове в "Эпицентре" обнаружили еще одно тело жертвы авиаудара РФ: работы на месте продолжаются

По некоторым данным, на момент удара в гипермаркете находилось около 200 человек, по меньшей мере 20 оказались в самом эпицентре взрыва, что было установленно анализом видео с камер наблюдения.

По состоянию на вечер 26 мая были известны имена 11 погибших, в том числе женщины с 12-летней дочерью. В Харькове 27 мая объявили днем траура.

Как сообщал OBOZ.UA, на Западе отреагировали на очередной российский теракт в Харькове и "самым решительным образом" осудили действия страны-террориста РФ. В США и Европе обязались привлечь Россию к ответственности за совершенные военные преступления.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!