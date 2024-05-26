Страны Балтии и Польша могут ввести войска в Украину? Откуда взялось громкое заявление

Польша и страны Балтии не исключают возможность ввода войск на территорию Украины. Это может произойти в случае, если оккупанты добьются успеха на фронте.

О последствиях политики Германии по войне в Украине парламентарии стран Балтии предупредили представителей немецкого правительства в кулуарах конференции Леннарта Мэри по вопросам внешней политики и политики безопасности в Эстонии, пишет Spiegel. Они отметили: если из-за отказа предоставить дальнобойное оружие и запрет бить по территории РФ россияне совершат прорыв в Украине, то не будут ждать, пока оккупанты окажутся на их границе.

"В таком случае страны Балтии и Польша не будут ждать развертывания российских войск на своих границах, предупреждали балтийские политики – они сами отправят войска в Украину. И что это будет означать, было понятно: НАТО станет стороной войны", – написал Der Spiegel.

Издание считает, что это сценарий, которого боятся лидеры Германии и США Олаф Шольц и Джо Байден. Однако, как говорится в материале, пытаясь ограничить войну своим чрезмерным воздержанием, они рискуют "вывести ее из-под контроля".

Напомним, ранее Байден заявил, что США будут поддерживать украинцев в борьбе с РФ, но не будут отправлять своих военных в Украину.

"Нет американских солдат, которые воевали в Украине. Я настроен это так и оставить. Но мы крепко стоим с Украиной", – сказал американский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Канцлер Германии Олаф Шольц озвучил новую причину, почему не может передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Он сказал, что выбирать цели для этих ракет, а также программировать их должны только немецкие военнослужащие.

– Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что государствам блока пора снять "некоторые ограничения" на применение оружия, предоставленного Украине. По его словам, Киев имеет право защищаться, в частности, и нанося удары по военным объектам оккупантов на территории России.

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