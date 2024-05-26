США будут поддерживать украинцев: Байден сделал заявление об отправке войск в Украину

Соединенные Штаты будут поддерживать украинцев в борьбе с агрессором. Но отправлять военных США в Украину не будут.

Об этом заявил американский президент Джо Байден. Правда, он уточнил, что военная поддержка не исчерпывается предоставлением оружия. Американские военные также учат украинских коллег по передовым системам вооружения.

"Нет американских солдат, которые воевали в Украине. Я настроен это так и оставить. Но мы крепко стоим с Украиной и будем стоять рядом с ними, когда они противостоят человеку, которого я хорошо знаю много лет, жестокому тирану. Мы не можем покинуть. Украину и мы ее не покинем", – заверил американский лидер.

Байден напомнил, что ранее предупреждал Путина, который был уверен, что НАТО рухнет.

"Я сказал ему в Швейцарии: "Вы хотите "финляндизации" Украины. Вы получите "НАТОизацию" Европы", – рассказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский перед полномасштабным вторжением обращался с просьбой к Байдену ввести санкции против Путина и его окружения, а также против энергетики РФ. По словам Зеленского, в России тогда бы осознали, что в случае нападения на Украину будет "больно экономически". Но Зеленского "никто не услышал".

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