'Нас никто не слышал!' Зеленский рассказал о просьбе к Байдену перед полномасштабным вторжением России

Президент Украины Владимир Зеленский перед полномасштабным вторжением обращался с просьбой к президенту США Джо Байдену ввести санкции против кремлевского диктатора Владимира Путина и его окружения, а также против энергетики РФ. По словам Зеленского, в России тогда бы осознали, что в случае нападения на Украину будет "больно экономически".

Об этом Зеленский рассказал в интервью центральноазиатским СМИ. 24 мая президент встретился с журналистами из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана в разрушенном здании типографии в Харькове, по которой РФ нанесла ракетный удар, убив семерых человек.

"Я просил президента Байдена и Европейский Союз ввести санкции против Кремля, Путина, его окружения, энергетики (России. – Ред.) до момента вторжения, чтобы он знал, что будет больно. Чтобы их люди знали, что будет больно экономически. Но никто нас не слышал", – сказал Зеленский.

С его слов, на Западе выбрали ждать нападения на Украину, прежде чем предпринять какие-либо действия в отношении страны-агрессора.

"Все сказали, что нет: сначала шаг (должны сделать. – Ред.) россияне, а потом мы сделаем соответствующие шаги. И что в итоге? В итоге – большие человеческие потери, невосполнимые. И мне кажется, что вот это катастрофа. Мне кажется, мы сидим с вами в разрухе. Убитые люди, судьбы, издевательства. Какой позитив? Вы лишь слышите, что где-то там, далеко, будет очередной удар", – рассказал украинский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным агентства Reuters, Путин хочет завершения войны в Украине, но при услови, что Киев признает "границы", по которым сейчас проходит линия фронта. По мнению главы Кремля, успехов оккупантов в войне достаточно, чтобы "продать" победу россиянам.

23 мая войска России нанесли серию ударов по Харькову и области. Прямое попадание ракеты было по типографии, там погибли семь человек, десятки ранены.

24 мая Зеленский посетил обстрелянную типографию. Вследствие прилета разрушен производственный комплекс, сожжены 50 тыс. книг, в том числе много детской литературы.

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