Воровали комплектующие, необходимые для производства вооружения: на оборонном предприятии разоблачили преступную схему

Служба безопасности Украины разоблачила на одном из предприятий оборонного комплекса хищение и продажу продукции для изготовления вооружения. Эта незаконная деятельность могла привести к снижению обороноспособности Украины.

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Участникам группировки грозит до 8 лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба Государственного концерна "Укроборонпром".

Следствие установило, что к организации преступной схемы причастны два руководителя подразделений предприятия, которые привлекли к преступным действиям мастера одного из цехов.

Как уточнили в СБУ, чтобы реализовать "схему", чиновники сначала "списывали" продукцию как непригодную к использованию, а затем скрыто продавали ее своим "покупателям". Для этого вносили недостоверные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документацию.

Отмечается, что незаконная деятельность злоумышленников нанесла ущерб государственному бюджету более чем на 3,5 млн грн и могла привести к снижению обороноспособности Украины.

Одному из руководителей подразделений предприятия уже доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1. ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Расследование по привлечению к ответственности его сообщников продолжается.

В "Укроборонпроме" подчеркнули, что концерн тесно сотрудничает с правоохранительными органами и всемерно содействует расследованию этого дела.

"Одна из важнейших задач, стоящих перед командой УОП, – восстановление антикоррупционной инфраструктуры на всех уровнях: от предприятия до управляющей компании. Если кто-то не разделяет политики нулевой толерантности к коррупции – он не будет работать в нашей команде, зато будет иметь дело с правоохранительными органами ", – отметил генеральный директор "Укроборонпром" Герман Сметанин.

Напомним, в Харькове сотрудники Службы безопасности Украины осуществили задержание чиновников одного из райотделов местного подразделения Государственной миграционной службы. Они специально создавали искусственные препятствия для украинцев, желающих получить гражданский или загранпаспорт, а для их преодоления требовали незаконную плату.

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