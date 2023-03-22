Ворвались в дом и открыли стрельбу: в Херсонской области оккупанты убили местного жителя
Российские оккупационные войска продолжают терроризировать жителей Херсонской области. Захватчики не только обстреливают освобожденную часть региона, но также издеваются над местным населением на оккупированной части области.
В одной из громад Херсонщины путинские террористы ворвались в дом к мужчине и выстрелили в него. Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Правоохранители выяснили, что в начале марта этого года в одном из сел временно оккупированной Горностаевской поселковой громады российские военные ворвались в дом местного жителя и прострелили ему ногу. В результате мужчина получил серьезное ранение.
В тот же день потерпевший погиб от кровопотери. Односельчане похоронили мужчину на кладбище в родном селе.
Также в областной полиции заявили, что российские войска продолжают накрывать огнем из реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, минометов, танков и БПЛА населенные пункты Бериславского и Херсонского районов, Херсон и пригород. Оккупанты обстреляли кладбище и дома местных жителей.
В областном центре снарядами повреждены многоэтажные и частные дома, которые находились в радиусе вражеского обстрела. Некоторые из частных домов не подлежат восстановлению.
По всем собранным материалам следователи открыли уголовные производства по ст.438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, российские военные преступники 20 марта в очередной раз обстреляли Херсонскую область. Они ударили по селу Никольское (Херсонский район, Дарьевская тергромада), в результате чего ранения получили по меньшей мере два человека.
Ранее сообщалось, что в селе Ивановка Херсонского района российские войска обстреляли пожарно-спасательное подразделение, которое тушило горящий дом. Сотрудники ГСЧС Бурлин Андрей и Шлыков Александр получили ранения.
Как сообщал OBOZREVATEL, на временно оккупированной территории Херсонщины захватчики продолжают террор мирного населения, заставляя людей оформлять российские паспорта. В случае отказа войска РФ угрожают местным жителям карательными действиями.
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