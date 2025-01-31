Российские военные корреспонденты все чаще сообщают об огромных потерях среди новобранцев, без подготовки отправляемых в самые опасные зоны боевых действий. С момента подписания контракта до гибели может пройти всего восемь дней, что фактически превращает мобилизацию в "конвейер смерти".

Видео дня

Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский. По его словам, сами россияне ужасаются темпам утилизации личного состава в армии РФ. Новобранцев бросают в "мясные штурмы" без необходимой подготовки.

"Все это длится уже 3 года, и даже макака уже бы поняла, что по-другому российские генералы не могут, и нужно просто прекратить эту бессмысленную мясорубку", – отметил он.

Казанский прокомментировал слова российского военкора Романа Сапонькова, который даже после этого требует продолжения войны и чтобы насмерть отправляли еще больше его сограждан.

Родственники пропавших без вести военных пытаются получить хоть какую-нибудь информацию, но сталкиваются с молчанием военных ведомств. Запросы в части остаются без ответа, а поиски с помощью Красного Креста не дают результатов.

Особенно критическая ситуация сложилась в одном из подразделений, которое за полгода потеряло столько бойцов, что этого хватило бы на несколько полков. Военное командование продолжает отправлять неподготовленных солдат на передовую, не обеспечивая им должного обучения.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2025 году Россия планирует мобилизовать 126 тыс. солдат из "специального контингента", а всего минимум 280 тыс. оккупантов. Так враг пытается заместить потери действующих воинских частей и соединений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!