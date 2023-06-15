Восемь стран объявили на 'Рамштайне' о многомиллиардных обязательствах по военной помощи Украине

В четверг, 15 июня, в Брюсселе проходит встреча в формате "Рамштайн". Восемь стран уже объявили о многомиллиардных обязательствах по военной помощи Украине, а также о передаче вооружения.

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Речь идет о Дании, Нидерландах, Великобритании, США, Канаде, Италии, Норвегии и Германии. Об этом сообщили пресс-служба правительства Британии, а также министр обороны США Ллойд Остин.

Так, министерства обороны Дании, Нидерландов и Великобритании, а также министерство обороны США сегодня объявили о передаче Украине сотен ракет. Ожидается, что они усилят нашу систему Противовоздушную оборону.

Таким образом партнеры хотят удовлетворить самые неотложные потребности нашей страны, в то время как Россия продолжает атаковать территорию Украины ракетами и беспилотниками.

В рамках этой инициативы будут доставлены сотни зенитно-ракетных комплексов малой и средней дальности и связанных с ними систем, необходимых для защиты критической национальной инфраструктуры Украины и дальнейшего обеспечения успеха контрнаступательных операций в ближайшие месяцы. Поставка оборудования уже началась и должна завершиться в течение нескольких недель.

В то же время, Канада обязалась направить еще 500 миллионов долларов для поддержки Украины, в частности путем предоставления 200 критически важных ракет для систем противовоздушной обороны для помощи в защите украинского неба.

Кроме того, по словам Остина, Италия также объявила о последнем транше помощи, в который входят "наиболее важные системы вооружения для обороны Украины".

Кроме того, подчеркнул Остин, несколько других союзников внесли предложения по поддержке Украины в долгосрочной перспективе. В частности, Норвегия и Германия анонсировали многолетние пакеты, а Дания заявила о выделении пакета долгосрочной военной помощи на сумму около $2,6 миллиарда к 2024 году.

"Все эти вклады подчеркивают наше единство и поддержку Украины и защиту международного порядка, основанного на правилах, обеспечивающих безопасность всех нас", – подчеркнул министр обороны США.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 15 июня в Брюсселе началась 13-я встреча в формате "Рамштайн". Одним из ее приоритетов будут детали "авиационной коалиции".

– В Минобороны Украины заявили, что ВСУ наступают на нескольких участках фронта. Оккупанты заминировали поля и оказывают активное сопротивление, но наша армия уверенно движется вперед.

– По мнению аналитиков, после недели тяжелых боев Украину ждут "настоящие испытания". Некоторые эксперты считают, что оборону оккупантов будет сложно прорвать.