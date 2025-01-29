Российский пропагандист Александр Сладков пожаловался на плохое обеспечение оккупационной армии РФ. По его словам, захватчиков отправляли на войну в Украину без экипировки, поэтому они вынуждены были снимать обувь с погибших.

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При этом он выдал, что мобилизованным россиянам выдавали старые каски и винтовки Мосина. Видео с истерикой пропагандиста опубликовал Telegram-канал "Сеятель ветра".

Рупор Кремля фактически обвинил российского диктатора Владимира Путина в том, что он начал войну без всякой подготовки. Пропагандист пожаловался, что в российской армии все разворовано – от одежды до оружия.

"Мы вошли неподготовленными, у нас была разворована форма одежды. На тебе штаны, а куртку ты купишь за углом. Когда мы начали брать мобилизованных, мы их одевали в старые каски, выдавали трехлинейки. Это что такое?", – завил пропагандист.

Также он добавил, что многие оккупанты были без обуви, поэтому снимали ботинки с погибших. Вместе с тем обиженный на плохую подготовку путинской армии пропагандист выдал, что не против войны.

"Мы не против войны, мы не против того, чтобы силой отстаивать. Но давайте это делать как положено. Давайте мы свои ресурсы подсчитаем. Я видел этих солдат, перемазанных грязью, идут без обуви нормального, с трупов мы снимали днепропетровские ботинки, которые у нас ценились", – выдал рупор Кремля.

Напомним, Кремль начал информационную операцию, направленную на создание ложного впечатления о том, что российская экономика работает хорошо. Это происходит на фоне многочисленных сохраняющихся показателей макроэкономического неблагополучия в стране-агрессоре.

Как сообщал OBOZ.UA, российская служба государственной статистики (Росстат) после требований диктатора Путина "замедлить рост цен" изменила методику подсчета инфляции. Это позволит властям РФ скрывать реальные данные о росте цен в стране.

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