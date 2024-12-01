'Вот это эффективность, настоящие асы': Порошенко показал видео, как 'эдельвейсы' дронами уничтожают врага

В этом году поставки FPV-дронов, "Мавиков" и средств РЭБ стали приоритетом для команды Петра Порошенко. И украинские военные с помощью этих БПЛА эффективно уничтожают врага.

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Петр Порошенко в соцсетях распространил видео, кадры которого демонстрируют работу этих дронов на фронте. Видео пятому президенту передал Степан Барна, воюющий в составе 10 ОГШБр "Эдельвейс".

"Оккупанты пытаются быстро убежать или скрыться. Но наши пилоты проворнее и быстрее! Степан Барна прислал видео, как их подразделение работает нашими FPV-дронами "Вирий" и тепловизионными "Мавиками", которые мы раньше им передавали", – прокомментировал Порошенко.

"Вот я понимаю эффективность! Особенно сейчас, зимой, когда из-за погодных условий летать тяжелее. Настоящие асы!" – констатирует пятый Президент.

Из-за дефицита боеприпасов на фронте дроны стали настоящим спасением для военных. В подразделения ВСУ Порошенко уже передал более 40 тысяч FPV-дронов, 1822 дронов Mavic и Mavic 3T, 350 беспилотников Autel, а также гексакоптеры "Вампир", БПЛА "Посейдон", "Heavy Shot" и другие модели.