'Вот это нас рвануло! Мы – бомжи!' Оккупант показал свои позиции после точного удара Сил обороны Украины. Видео

После точного удара украинского дрона российские оккупанты остались буквально ни с чем. В сети появилось видео, снятое одним из захватчиков сразу после атаки.

Видео дня

На кадрах полностью уничтожен лагерь захватчиков. Ролик опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов.

Один из российских военных жалуется, что все сгорело – от личных вещей до оружия. По словам оккупанта, пострадала и находившаяся на позициях химическая лаборатория.

Цитата из видео: "Горим, мама родная! Все сюда обломки прилетели, вот это нас рвануло… Там химики – и они сгорели. Где мы будем жить сейчас? Мы – бомжи!"

Силы обороны Украины продолжают уничтожать живую силу и технику неприятеля высокоточными ударами.

Напомним, в районе Сватового на границе Харьковской и Луганской областей воины Вооруженных сил Украины дронами уничтожили переправу оккупантов через реку Жеребец. Также защитники атаковали военную технику противника.

Украинские пограничники с помощью точных сбросов с дронов освободили трех воинов Сил обороны, которых противник захватил в плен. Видео операции можно просмотреть по ссылке.

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