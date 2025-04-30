"Вот это нас рвануло! Мы – бомжи!" Оккупант показал свои позиции после точного удара Сил обороны Украины. Видео
После точного удара украинского дрона российские оккупанты остались буквально ни с чем. В сети появилось видео, снятое одним из захватчиков сразу после атаки.
На кадрах полностью уничтожен лагерь захватчиков. Ролик опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов.
Один из российских военных жалуется, что все сгорело – от личных вещей до оружия. По словам оккупанта, пострадала и находившаяся на позициях химическая лаборатория.
Цитата из видео: "Горим, мама родная! Все сюда обломки прилетели, вот это нас рвануло… Там химики – и они сгорели. Где мы будем жить сейчас? Мы – бомжи!"
Силы обороны Украины продолжают уничтожать живую силу и технику неприятеля высокоточными ударами.
Напомним, в районе Сватового на границе Харьковской и Луганской областей воины Вооруженных сил Украины дронами уничтожили переправу оккупантов через реку Жеребец. Также защитники атаковали военную технику противника.
Украинские пограничники с помощью точных сбросов с дронов освободили трех воинов Сил обороны, которых противник захватил в плен. Видео операции можно просмотреть по ссылке.
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