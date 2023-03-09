Вот так работают высокоточные снаряды с системой JDAM: появилось видео результатов удара по опорному пункту оккупантов

Украинские бойцы изо всех сил пытаются защитить свою страну. Они за год войны научились работать с любым оружием.

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Об этом свидетельствует видео, опубликованное в Telegram. На нем показано, как работают высокоточные снаряды с системой JDAM (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Известно, что бои происходят в Донецкой области. Наши защитники успешно целятся по опорному пункту российских захватчиков.

"Курдюмовка, Донецкая область. Что-то страшное произошло с опорником окупантов. Вероятно, это применение JDAM", - сообщил журналист Денис Казанский.

На кадрах видно, как российские оккупанты располагались в одном из жилых домов. Но ВСУ успешно ликвидировали его.

Отметим, JDAM (Joint Direct Attack Munition) – это комплект наведения на основе технологии GPS, превращающий неуправляемые "тупые" авиационные бомбы во всепогодные высокоточные ("умные") боеприпасы. Комплект крепится к обычной бомбе с помощью рукавных зажимов.

Как известно, 15 декабря, издание The Washington Post со ссылкой на свои источники в Белом доме сообщило, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправить в Украину новейшее электронное оборудование JDAM, которое позволит превращать обычные авиационные боеприпасы в "умные бомбы" с высокой точностью поражения. А 21 декабря системы JDAM были официально названы среди перечня вооружений нового пакета военной помощи на 1,8 млрд долларов, который Украина получит от США уже в ближайшее время.

Как сообщал OBOZREVATEL, аналитики предполагают, что Пентагон рассматривает JDAM как вариант повышения эффективности старых советских самолетов, находящихся на вооружении Воздушных сил ВСУ, чтобы "не предоставлять новые западные самолеты, требующие от пилотов и подразделений технического обслуживания проходить новое сложное обучение".

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