Воюют дети, а танки Leopard на фронте уже 8 лет: оккупант выдал подборку фейков, оправдывая провалы РФ. Аудио

Российский оккупант в разговоре с другом пожаловался, что танки Leopard украинские военные якобы используют уже восемь лет. Выдал он и другой феерический фейк – мол, на стороне Сил обороны Украины воюют подростки.

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Соответствующий перехват телефонного разговора получило Главное управление разведки МО Украины. Ведомство опубликовало запись на своем YouTube-канале 22 апреля (чтобы послушать аудио, доскролльте страницу до конца).

Видимо, участник войны против Украины так поверил пропаганде, что решил запудрить мозги и своему товарищу с "гражданки".

"Сейчас набор у них идет, малолетки в основном", – соврал он. Оккупант также выдал, что на одном из участков фронта из миномета по российским позициям стреляла "девчонка 16-ти или 17-ти лет".

Также он заверяет, что Leopard давно были на фронте, с 2015 года. И оккупанты якобы захватили такой танк.

В то же время он негодует, что ситуация сложная. Один из его сослуживцев сказал, что "лучше будет пятисотым" – то есть отказником. Однако, как отметил оккупант, "в тюрьме посидишь – опять сюда направят".

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