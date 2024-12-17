'Воюют как 70 лет назад': в ВСУ рассказали о тактике военных КНДР на Курщине. Видео

Украинские военнослужащие поделились новым видео с боевиками из КНДР, которые воюют на стороне России в Курской области РФ. Наши защитники обратили внимание на то, что северокорейцы не боятся наших дронов и, судя по всему, используют ту же тактику, что и 70 лет назад.

Видео дня

Записью, сделанной нашим БПЛА, поделился Telegram-канал Khorne Group. Это подразделение 116-й механизированной бригады Сухопутных войск ВС Украины. Воины Khorne Group выполняют боевые задания на Курщине.

"Долгожданные корейцы, северные корейцы. Слабость и храбрость – их тактика, их козырь – хорошая физическая подготовка. Они не рассчитывают на действия беспилотников. Они носят очень странные, но забавные шляпы. Оружие носят так, словно это винтовка Мосина-Нагана. Похоже, они используют ту же тактику, что и 70 лет назад", – написали наши защитники.

Они уверены, что многие наемники из КНДР будут ликвидированы.

"Вопрос только в том, что закончится раньше. Наши снаряды и БПЛА или [вражеская] пехота", – написали представители подразделения.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее в ГУР МО заявили, что войска из Северной Кореи, прикомандированные к российским силам, вынуждены доукомплектовываться после потерь в штурмах в Курской области. Страна-агрессор планирует и дальше привлекать их к таким атакам.

– В вечернем обращении к гражданам 16 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что северокорейские войска участвуют в боях на стороне российских захватчиков и уже имеют "двухсотых" и "трехсотых".

– Президент также отметил: россияне стремятся цинично скрыть потери солдат из КНДР.

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