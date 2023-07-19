Воздушная тревога в ряде областей Украины: есть угроза пусков крылатых ракет и БПЛА

В ночь на среду, 19 июля, на севере, востоке и в центре Украины была объявлена воздушная тревога. В настоящее время существует угроза запуска российскими оккупационными войсками крылатых ракет, кроме того, враг запустил ударные БПЛА.

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Об этом предупредили в воздушных силах ВСУ. Была зафиксирована активность вражеских бомбардировщиков Ту-22м3.

"Ракетная опасность в северных и центральных областях! Угроза вероятных пусков крылатых ракет с самолетов Ту-22м3! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – сказано в сообщении.

Затем тревога распространилась и на восток.

Отметим, что самолеты Ту-22м3 могут быть носителями ракет Х-22, которые Россия часто использует для атак на Украину. Это сверхзвуковые противокорабельные ракеты воздушного базирования большой дальности, которыми оккупанты бьют по гражданским объектам, в частности, по ТРЦ в Кременчуге и по многоэтажке в Днепре.

В Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской областях также угроза применения врагом ударных БПЛА.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская противовоздушная оборона ночью вторника, 18 июля, отразила массированную атаку России, в основном направленную на южные регионы. Были уничтожены все шесть крылатых ракет "Калибр" и 31 дрон-камикадзе типа Shahed.

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