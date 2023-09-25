Воздушная тревога на севере и юго-востоке Украины: есть угроза ударных БПЛА

Вечером в понедельник, 25 сентября, на севере Украины была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой применения врагом ударных БПЛА.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. Позже тревогу из-за БПЛА объявили в Запорожской области. Также в этом регионе предупредили о ракетной опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия во время ночной воздушной атаки по Украине 25 сентября нанесла удары по Одесской области. Враг применил ударные беспилотники и два типа ракет.

Защитники украинского неба сбили все "Шахеды" и 11 "Калибров", а остальные вражеские цели привели к прилетам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!