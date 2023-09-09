Воздушная тревога на севере Украины: есть угроза ударных БПЛА

Вечером в субботу, 9 сентября, страна-агрессор Россия снова запустила в сторону Украины свои ударные БПЛА, вероятно, "Shahed". Из-за этого на севере страны была объявлена воздушная тревога.

Видео дня

В настоящее время угроза для Сумской и Черниговской области. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Мониторинговые каналы писали, что россияне запустили "Шахеды" с аэродрома "Халино" в Курской области РФ.

Позже тревогу также объявили в Киевской и Полтавской областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска около 14 часов дня 9 сентября накрыли огнем поселок Солнечное на Херсонщине. Вследствие преступной атаки погиб 48-летний мужчина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!