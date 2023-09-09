Оккупанты ударили по Херсонщине, погиб 48-летний мужчина – ОВА

Российские оккупационные войска около 14 часов дня 9 сентября накрыли огнем поселок Солнечное на Херсонщине. Вследствие преступной атаки погиб 48-летний мужчина.

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Об очередном вражеском ударе по состоянию на 14:57 сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. "Днем российская армия покрыла огнем Солнечное. Попали в частные дома. 48-летний мужчина погиб на месте", – говорится в сообщении.

Руководитель ОВА предостерег, что обстрел продолжается, и призвал жителей Херсонщины находиться в безопасных местах.

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