Войска РФ обстреляли жилой квартал Херсона: снаряд попал в квартиру. Фото

В четверг, 7 сентября, армия атаковала Херсон с временно оккупированного левого берега. Враг обстрелял жилой квартал города и попал в квартиру девятиэтажки.

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Об этом сообщили в ГСЧС. Служба обнародовала фото с места террористического акта, совершенного Россией (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Снаряд оккупантов попал в одну из квартир девятиэтажки в центре Херсона. В результате попадания квартира загорелась.

К счастью, в квартире никого не было, так что обошлось без пострадавших.

Спасатели быстро прибыли на место происшествия и ликвидировали пожар, вспыхнувший в одной из комнат квартиры.

Как отметили в ГСЧС, к тушению привлекли 13 пожарных и 4 единицы техники.

Отметим, что оккупанты обстреляли Херсон и область с самого утра. Как сообщил глава Херсонской МВА Роман Мрочко в Telegram, кроме выгоревшей квартиры в девятиэтажке, в результате обстрела повреждены дома в Днепровском и Корабельном районах города.

Кроме того, враг также дважды атаковал Одрадокаменку в Херсонской области – беспилотниками и из артиллерии. В результате атаки один человек погиб, еще двое ранены, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

"Около 9:40 по населенному пункту ударила вражеская артиллерия. Под обстрел попал 50-летний мужчина. Односельчане доставили его в больницу в критическом состоянии. Медики пытались спасти жизнь раненого, но травмы оказались слишком тяжелыми. К сожалению, от полученных ран мужчин умер", – написал Прокудин.

Через двадцать минут оккупанты снова атаковали село, на этот раз сбросили с беспилотника взрывчатку. В результате ранения средней степени тяжести получили двое мужчин – 58 и 46 лет. Их госпитализировали.

Напомним, ночью 7 сентября Россия устроила очередную атаку иранскими дронами по нашей стране. Противовоздушная оборона сбила 25 из 33 запущенных врагом БПЛА. Несколько групп дронов-камикадзе были направлены в основном на Сумщину и Одесщину.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В ночь на 7 сентября российские оккупационные войска дарили Shahed-136 по городу Сумы. Попадание было по жилому кварталу, есть поврежденная гражданская инфраструктура. К счастью, обошлось без жертв.

Также ночью в течение трех часов российские террористы атаковали ударными беспилотниками Измаильский район Одесской области. Налет на этот регион состоялся уже в четвертый раз за последние пять дней. Там повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание. Пострадали два человека.

Утром в четверг, 7 сентября, ВС РФ нанесли ракетный удар по территории Запорожского района. Предварительно военные преступники применили баллистическое вооружение по гражданскому инфраструктурному объекту.

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