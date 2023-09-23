Воздушная тревога на востоке и юге: есть угроза ракет и дронов

Утром в субботу, 22 сентября, в восточных и южных областях была объявлена воздушная тревога. Российские террористические войска запустили ударные БПЛА и ракеты.

Об этом предупредили в Воздушных силах ВСУ в Telegram. Украинцев призвали находится в укрытиях до отбоя.

Ракетная угроза была объявлена в Николаевской и Херсонской областях. Угроза применения врагом ударных дронов-камикадзе была актуальна для Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Полтавской областей.

Отметим, что около 3:30 в Днепре и Запорожье прогремели взрывы. Воздушная тревога была объявлена уже после них. По предварительной информации, оккупационные войска России ударили по городам баллистическими ракетами.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 22 сентября российские террористы нанесли новый удар по Кременчугу на Полтавщине. Есть попадания в объектгражданской инфраструктуры. В результате атаки один человек погиб, еще 31 – получил ранения, в частности трое детей.

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