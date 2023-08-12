Воздушная тревога на востоке Украины: где есть угроза ударных БПЛА

В ночь на субботу, 12 августа, на востоке Украины была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой применения врагом ударных беспилотников.

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Об этом предупредили воздушные силы ВСУ. "Внимание! Донецкая, Запорожская, Днепропетровская области – угроза применения врагом ударных БПЛА!" – отметили там.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 11 августа в Бериславе Херсонской области российские оккупанты атаковали с беспилотника украинских полицейских. Ранения получили двое правоохранителей.

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