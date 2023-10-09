Воздушная тревога на юге Украины: оккупанты запустили 'Шахеды'

Вечером в понедельник, 9 октября, на юге Украины была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой вражеских ударных БПЛА типа Shahed.

В настоящее время угроза есть для Одесской и Николаевской областей. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"Внимание! "Шахеды" с Черного моря в направлении Коблево! Направляйтесь в укрытия!" – предупредили военные.

Позже они сообщили об угрозе непосредственно для Николаева и работе ПВО.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Воздушных силах ВСУ говорят, что этой зимой силы ПВО нашего государства сосредоточатся на защите энергетического сектора страны, стратегических объектов и объектов критической инфраструктуры. У военных есть список объектов, которые российская армия может атаковать в первую очередь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!