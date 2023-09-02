Воздушная тревога на юге-востоке Украины: есть угроза ударных БПЛА оккупантов

Вечером в субботу, 2 сентября, на юге-востоке Украины была объявлена воздушная тревога. Она связана с тем, что российские оккупанты запустили свои ударные дроны.

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Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. Сначала тревогу объявили на Запорожье, затем она распространилась на Днепропетровщину, о чем писали мониторинговые каналы.

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