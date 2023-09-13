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Воздушная тревога на юго-востоке Украины: где есть угроза ударных БПЛА
Поздним вечером на юго-востоке Украины была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой применения врагом ударных БПЛА.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. В настоящее время угроза для Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областей.
Позже тревогу объявили и в Запорожской области.
Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 13 сентября российские террористы в очередной раз атаковали юг Одесской области ударными дронами. Есть попадания в Измаильском районе, по меньшей мере 7 человек получили ранения.
Всего враг запустил 44 дрона Shahed-136. 32 цели были сбиты украинскими силами противовоздушной обороны.
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