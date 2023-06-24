Готовимся к тревоге в Киеве и большей части Украины: Россия осуществила пуски крылатых ракет

В ночь на субботу, 24 июня, российские оккупанты в очередной раз совершили пуск ракет по украинским городам. Речь идет о крылатых ракетах воздушного базирования Х-101/555 из акватории Каспийского моря.

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Об этом официально сообщили в Воздушных силах ВСУ в Telegram. Там отметили, что расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины – 02:20.

Приблизительно в это время по Украине должны объявить воздушную тревогу.

В 21:50 в Воздушных силах сообщили о вылете российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Полет в юго-восточном направлении совершали шесть самолетов.

Стратегическая авиация России двигалась в направлении Каспийского моря и оказалась там около 00:42.

Как известно, Россия активно применяет бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС в войне против Украины. Именно им захватчики атакуют мирные украинские города, военные и гражданские объекты. Ту-95МС может нести до шести крылатых ракет.

В Telegram-канале "Николаевский Ванек" уточнили, что также был зафиксирован взлет нескольких бортов ИЛ-76 и ТУ-22М3. Также есть необычная активность ракетоносителей в Черном Море.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы противовоздушной обороны ночью 23 июня отбили массированную ракетную атаку России на Украину. В небе над рядом регионов были сбиты 13 российских крылатых ракет.

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